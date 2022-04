FC Nantes : le groupe, le match, ses choix... Antoine Kombouaré annonce la couleur avant l’OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Les absents

« Il y a quatre absents pour le match de demain. Roli, Charles sont toujours forfaits et il faut aussi rajouter Pedro Chirivella, blessé, et Jean-Charles Castelletto qui est suspendu. »

Le match

« Il faut aller là-bas pour faire un grand match et ramener au moins un point. Je suis persuadé qu’il y a quelque chose à aller chercher demain et un gros match à jouer. C’est gratifiant d’aller là-bas sans la pression du maintien. Je veux qu’on fasse un grand match et qu’on ramène un résultat. »

Le Classico

« C’était un match compliqué même à regarder. Pour les deux équipes, ça n’a pas été un grand match mais j’ai trouvé une équipe de Marseille fidèle à elle-même très patiente, qui veut tenir le ballon. Une équipe capable d’être en situation haute et capable de ressortir et devenir trouver le gardien. »

L’objectif de la rencontre

« Déjà je veux finir à onze. Il faut aussi être capable de bien défendre face à la quatrième attaque du championnat. Ils ont mis presque la moitié de leurs buts sur des attaques placés, ils ont des joueurs offensifs de grande qualité. Il faudra tenir le ballon bien défendre et jouer avec beaucoup de détermination pour aller marquer. »

Le groupe

« On a un groupe de qualité. On a des joueurs capables de compenser les absents. Aujourd’hui, on a besoin d’avoir des milieux capables de défendre, récupérer les ballons et mettre en place le jeu de l’équipe pour aller alimenter les attaquants. »

L’attente de la finale de Coupe de France

« Pour être honnête ce n’est pas long du tout. Si on était là à attendre et puis à ne rien faire ce serait long. Mais on est on a des journées bien occupées, on a des matchs importants à jouer, on a des points à aller chercher et des places à aller chercher. On veut au moins figurer dans les 10 premiers donc c'est super intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas se projeter sur la finale. »

Ses choix offensifs

« C’est vrai qu'il y a plusieurs messages. Ce n’est pas parce que l’on met beaucoup d’attaquants que l’on marque des buts. Je l’ai encore appris à mes dépens mais j'ai tenté le coup et puis surtout on aurait pu perdre le match. Mais c'était aussi l'occasion de donner donc du temps de jeu à certains qu'ils ne qu'ils n'ont pas l'occasion de beaucoup jouer voilà. »

Pour résumer Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse à la veille du déplacement du FC Nantes à Marseille pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur nantais d’aborder la gestion de son groupe.

Adam Duarte

Rédacteur