GROUPE

Privé de Fabio, Andrei Girotto et Ludovic Blas, tous suspendus pour le match face au RC Lens ce samedi (17h), Antoine Kombouaré a convoqué 19 joueurs au FC Nantes. Incertain et prolongé hier, Pedro Chirivella est bel et bien dans le groupe qui fait le déplacement dans l'Artois. En revanche, pas de Jean-Charles Castelletto (cas contact) ni de Willem Geubbels, légèrement touché.