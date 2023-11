FC Nantes - Le Havre (0-0) : Aristouy insiste sur un regret et se projette déjà sur la suite

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Au terme des 90 minutes disputées contre Le Havre, et de ce match nul (0-0) concédé à la Beaujoire, l'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy, est venu donner son point de vue au micro d'Amazon. Regrettant encore et toujours les situations favorables de ses joueurs qui n'ont pas marqué.

"Pas le droit de s'endormir"

"Le point positif, c'est qu'on a pas pris de but. Mais on a touché plus de 30 ballons dans la surface adverse, on a fait plus de 30 centres, et malgré ces chiffres et ces différentes initiatives, on ne marque pas. Donc il y a un manque de précision, d'efficacité, donc on est déçus. Le regret, c'est que pendant 7-8 minutes après expulsion côté havrais, j'aurais aimé qu'on appuie un peu plus. On l'a fait en fin de match, mais j'aurais aimé qu'on le fasse plus tôt. C'est ça qui m'ennuie. Le classement ? A ce jour, et à la 13e journée, beaucoup d'équipes se tiennent en peu de points. On n'a pas le droit de s'endormir. On a des matches compliqués qui arrivent, mais le calendrier ne m'inquiète pas. A nous de bien terminer 2023 et de montrer qu'on a envie de jouer ces matches là."

