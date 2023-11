FC Nantes : Le Havre en pleine affaire juteuse avant d’affronter les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Alors qu’un périlleux déplacement s’annonce dimanche à Nantes (15h), Le Havre est concentré sur une affaire extra-sportive... très juteuse. Le HAC a en effet fait réaliser par KPMG une étude comparative entre les accords passés par CVC avec la L1 et la Liga et les conclusions de cette étude révèlent l’impact significatif que la transaction avec le fonds de pension a sur les droits redistribués aux clubs. En moyenne chaque année, L’Équipe a calculé qu’il représentera un manque à gagner de 9,6 M€ par club de L1 et 1,6 M€ par club de L2 alors qu’en Espagne c’est moitié moins, 4,9 en Liga par club et par an et 0,8 en Liga B.

« Je n’ai pas vocation à être le chevalier blanc, je n’ai rien contre CVC, explique le patron du Havre Jean-Michel Roussier à l’origine de cette étude. Je veux juste que soit réparée l’injustice dont Le Havre est victime et récupérer ce qui nous est dû. Nous avons demandé des explications à la Ligue. En vain. Face à ce silence, nous avons décidé de porter l’affaire en justice et commandé cette étude dont le constat est sans appel : le deal avec CVC est moins favorable aux clubs français que celui passé par les Espagnols. »

Le HAC a fait ses calculs

Le HAC a fait ses calculs : son manque à gagner annuel sera de l’ordre de 5,5 M€ alors qu’il n’a perçu de CVC que 1,5 M€ en tout et pour tout. Hier soir, le doyen des clubs français a transmis cette étude à l’ensemble des clubs pour leur bonne information, à la veille de l’Assemblée générale en visio de la LFP qui doit régulariser rétrospectivement l’accord avec CVC.

