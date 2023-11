FC Nantes – Le Havre : Touré n’a pas digéré son départ, il attend les retrouvailles !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En pleine renaissance du côté du Havre, Abdoulaye Touré (29 ans) s’est confié à Ouest-France avant ses retrouvailles avec le FC Nantes dimanche à la Beaujoire… et l’ancien capitaine des Canaris n’a pas encore totalement digéré son départ forcé alors qu’il avait été écarté du groupe professionnel par Antoine Kombouaré.

« Mon départ, je l’ai encore à travers de la gorge »

« Mon départ, je l’ai encore à travers de la gorge. Je ne pense pas avoir mérité cette fin-là. C’est le foot en général. J’ai été sorti du groupe et renvoyé en réserve, c’est ce qui a été le plus difficile. J’aurai aimé un peu plus de soutien de la direction dans cette période et par rapport à cette décision. Que ce soit à l’équipe ou même au club, j’ai quand même rendu pas mal de services. Quand ils ont reçu des offres et ne m’ont pas laissé partir, j’aurai pu faire des grèves pour forcer la porte et j’ai toujours dit que je ne voulais pas aller au clash. On m’a aussi très souvent demandé de monter au front face aux supporters. Et tout cela n’a pas été pris en compte », a-t-il déploré.

« L’accueil des supporters ? C’est une question que je me pose »

Néanmoins, c’est avec une certaine émotion qu’il s’apprête à retrouver le stade nantais : « Je ne sais pas comment je vais être reçu par le public car, en partant de Nantes, je n’ai pas eu le temps de dire au revoir aux supporters. C’est une question que je me pose (…) Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à ce que j’ai réalisé durant mes années nantaises. C’est ancré et ça restera jusqu’à la fin de ma vie. C’est impossible que j’oublie tout ce que j’ai vécu à la Beaujoire ».

C’est en enfant de Nantes qui revient à la Beaujoire dimanche. Avec une renaissance à confirmer et un petit esprit de revanche…



