FC Nantes : le joueur d'Angers à l'origine de la polémique clarifie ses propos

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Il y a deux jours, Himad Abdelli avait fait sensation en déclarant dans Ouest-France : "On va essayer de faire descendre les Nantais avec nous si c’est possible. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival". Le milieu du SCO d'Angers faisait référence au match de la 38e journée entre son équipe et les Canaris, actuellement relégables, à la Beaujoire. Une rencontre qui pourrait être décisive pour la Maison Jaune dans la course au maintien.