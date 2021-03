FC Nantes : le match de Nîmes laisse déjà de gros regrets dans le vestiaire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Si Antoine Kombouaré a tenté de positiver du partage des points du FC Nantes à Nîmes (1-1) en se déclarant persuadé que les Canaris iront chercher le maintien, au sein du vestiaire la pilule était beaucoup plus dure à digérer.

Kombouaré ne voulait pas subir, les joueurs ont lâché

Présent en conférence de presse, Dennis Appiah a fait part de ses « regrets » et de sa « colère » face aux évènements : « Ce n'est pas uniquement à cause du résultat. En deuxième période, on n’a pas maîtrisé la rencontre. Nîmes a réagi et on rentre dans leur jeu. On use de longs ballons et on n’arrive pas à produire du jeu (…) On a le match en mains et on doit leur mettre la tête sous l’eau. On a juste eu un petit coup de mou sur les cinq dernières minutes. Mais après la pause, on aurait dû continuer à gagner les duels et les faire courir », a déploré le latéral nantais.

Une chose est certaine : la frilosité ne venait pas des consignes du coach. « Il nous a demandé de rester solides mais de ne pas attendre et conserver le 1-0 parce qu’on ne sait pas le faire. Il fallait continuer à attaquer pour tuer le match », a ajouté Dennis Appiah. Au micro de Canal+ quelques minutes plus tôt, Jean-Charles Castelletto avait aussi évoqué ces « points perdus », mettant les erreurs (notamment la sienne) sur le compte de la fatigue.