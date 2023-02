FC Nantes : le mentor de Delort le compare à une légende de l'OM

Ce dimanche, à Ajaccio, Andy Delort pourrait vivre sa première titularisation avec le FC Nantes face à son père spirituel dans le football, Olivier Pantaloni. Le coach de l'ACA a évoqué dans Ouest-France sa relation très forte avec le Sétois, qu'il a lancé en Corse et dont il a permis l'explosion à Tours en Ligue 2 ensuite.

« Je lui ai toujours parlé comme je parle à mon fils. Même s’il a un père très présent, cela lui permettait d’avoir deux points de vue. Peut-être aussi que j’étais un peu plus ferme que son père, certaines fois. Il m’a appelé à chaque fois que ça n’allait pas ou qu’il avait une décision à prendre. J’essaie de le conseiller au mieux parce que c’est un gamin, dont l’enfance ne fut pas facile et qui mérite qu’on s’intéresse. Quand on est juste et sincère, qu’on ne triche pas et qu’on lui dit ce que l’on ressent, il est hyper généreux, il donne et rend beaucoup. »