FC Nantes : le message réconfortant de Moutoussamy après sa blessure

Le FC Nantes a vécu une sale soirée samedi à la Beaujoire. En plus de la défaite musclée contre le LOSC (0-1), Antoine Kombouaré a perdu deux joueurs sur blessure : Quentin Merlin et Samuel Moutoussamy. Le latéral gauche des Canaris a été remplacé par Fabio juste avant la mi-temps tandis que le polyvalent milieu de terrain l’a imité peu après l’heure de jeu (remplacé par Willem Geubbels).

« Même si la défaite est rageante, ce qui m’embête le plus est l’énorme contusion à la jambe dont souffre Quentin, puis l’entorse à une cheville dont a été victime Samuel Moutoussamy », a pesté l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse d’après match. La bonne nouvelle pour les Canaris, c'est que ces absences interviennent au tout début de la trêve internationale.

Voir Merlin et Moutoussamy opérationnels pour la reprise à Clermont le dimanche 3 avril pour la 30e journée de L1 (15h) semble donc jouable sur le papier. Hypothèse qui prend encore plus de corps après le message lâché par le second hier sur Twitter : « Une fin de mois plus compliquée… On va revenir plus fort. »

Une fin de mois plus compliquée… On va revenir plus fort 🦾🔰#FCNLOSC pic.twitter.com/pDmBMjLT0M — Moutouss🇨🇩 (@S_Moutoussamy) March 20, 2022

