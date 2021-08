FC Nantes : le onze possible de Kombouaré pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Arrivés cet été, Rémy Descamps et Wylan Cyprien sont les deux nouveaux visages de l'effectif du FC Nantes tandis qu'Imran Louza, Batista Mendy et Thomas Basila sont allés voir ailleurs. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible d'Antoine Kombouaré pour la saison 2021-2022.