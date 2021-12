FC Nantes : le pire attaquant de la décennie passé par le FCN ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

L'histoire était belle : arrivé au FC Nantes en 2013, à l'âge de 22 ans, Yacine Bammou arrivait de la banlieue parisienne, où il avait travaillé comme magasinier pour la boutique du PSG. Il n'était pas passé par un centre de formation et découvrait le haut niveau de façon brute. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Car s'il faisait preuve d'une remarquable envie et d'un sens du combat jamais démenti, l'attaquant faisait peu trembler les filets. Il est malgré tout resté jusqu'en 2018 dans la Maison Jaune, avant de filer à Caen, puis en Turquie.

Partout où il sera passé, cette même impression de joueur combattant mais maladroit. Impression confirmée par le compte Twitter Pop Foot, qui a calculé les ratios but par matches de tous les attaquants passés par l'élite depuis dix ans. Il s'avère que Yacine Bammou est le premier (ou le dernier, c'est selon) : il a disputé 134 matches de Ligue 1, la plupart avec le FCN, et n'a inscrit que 17 buts, soit une moyenne de 0,13 par partie. Alexandre Mendy (Nice, Guingamp, Bordeaux, Brest) et Benjamin Jeannot (Nancy, Lorient, Dijon) complètent ce triste podium…

📊 Les numéros 9 avec le plus faible ratio de buts par match en Ligue 1 depuis 10 ans pic.twitter.com/Cvx6DUPiDs — PopFoot (@ThePopFoot) December 11, 2021