FC Nantes : le procès Sala va démarrer lundi, Cardiff et Nantes s'expliqueront plus tard !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Près de deux ans et demi après le vol funeste du lundi 21 janvier 2019, le procès autour de la disparition d'Emiliano Sala (ex-FC Nantes) va s'ouvrir lundi prochain à Cardiff. Un procès qui durera 11 jours (du 18 au 29 octobre) afin de faire la lumière sur les faits. Au banc des accusés, le britannique David Henderson, propriétaire du Piper Malibu PA-46 qui s'est abimé dans un vol au dessus de la Manche.

La question Nantes – Cardiff réglée en mars 2022

La justice tentera de comprendre pourquoi cet homme de 66 ans n'était pas aux commandes de l'avion et comment il a pu confier les commandes à Dave Ibbotson, un pilote inexpérimenté et daltonien ne disposant pas de la licence pour ce type de vol. Les agents Willy et Mark McKay devront aussi s'expliquer pour leur rôle dans cette tragique disparition.

Concernant le volet purement financier, qui concerne les clubs du FC Nantes et de Cardiff derrière ce drame, L'Equipe nous apprend que le litige sera étudié devant le TAS à l'occasion d'une audience qui aura lieu en mars 2022 et se déroulera sur deux jours. Le club gallois refuse toujours de s'affranchir du transfert (17 M€) du regretté attaquant argentin.