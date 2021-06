FC Nantes : le projet de rachat prend feu, pression maximale sur Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L’étau se resserre autour de Waldemar Kita. Ce jeudi, une pétition a été mise en ligne par dix associations de supporters du FC Nantes afin de donner du poids au projet de rachat porté par le Collectif Nantais. Intitulée « appel aux citoyens jaune et vert », elle proclame : « Récemment, un groupe d'entrepreneurs locaux a fait part d'une ambition commune. Cette promesse est à saluer et constitue le socle essentiel à la crédibilité de ce type de projet. Il s'agit du premier étage de la fusée. Mais pour réussir son décollage, une fusée a besoin d'un deuxième étage. Et ce deuxième étage, c'est nous, c'est vous, c'est toi. Cette pétition vise donc à montrer que le moment est venu pour nous tous de crier haut et fort notre volonté d'en faire partie et de soutenir ce projet commun. »

Plus de 10 M€ déjà levés en début de semaine dernière

Parmi les premiers signataires, Raynald Denoueix, Jean-René Toumelin (président de 1996 à 1998) et une flopée d'anciens joueurs, d'Hugo Bargas à Nicolas Ouédec en passant par Eric Carrière, Jocelyn Gourvennec ou Eddy Capron. Des personnalités locales comme Manou (Elmer Food Beat), Claude Sérillon ou Bruno Lautrey sont également joints à la liste.

« Objectif : renforcer la pression sur Waldemar Kita et soutenir le projet de reprise porté par Philippe Plantive (Proginov) et Mickaël Landreau, fait observer L’Équipe. L'objectif annoncé (20 millions d'euros) serait en passe d'être atteint rapidement : plus de 10 millions avaient été levés en début de semaine dernière. » Preuve que la pression semble maximale pour le président du FC Nantes.