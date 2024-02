FC Nantes : le PSG a donné un coup de pouce aux Canaris en vue du maintien

Zapping But! Football Club

Le FC Nantes respire mieux. Après leur victoire ce samedi à Lorient (1-0), les Canaris se sont donné un peu d’air en bas de classement et peuvent aborder plus sereinement la réception du FC Metz (dimanche, 15h).

L’état d’esprit, déjà affiché par Jocelyn Gourvennec, n’est pas le seul atout nouveau des joueurs du FC Nantes. Pedro Chirivella explique également que le match contre le PSG (0-2) a montré la voie aux siens en ce qui concerne les velléités de jeu.

« Même si on est très bas et qu'on n'a pas le ballon, on se sent bien solides comme ça, on est beaucoup plus confiants, reconnaît Chirivella. Être solide, c'est la base du foot. Déjà contre le PSG, on avait eu les meilleures occasions, on pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. »

