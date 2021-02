FC Nantes : le PSG contraint de prendre la même mesure radicale que les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Alors que le Covid-19 continue de sévir dans le monde entier, et en France plus particulièrement, les clubs de football ne sont pas épargnés. Le club de l'ASSE a tout récemment connu un véritable cluster dans son groupe professionnel. Mais ces derniers jours, les mauvaises nouvelles viennent plutôt des centres de formation.

En début de semaine, c'est le FC Nantes qui annonçait plusieurs cas de Covid-19 au sein du centre de formation. « Afin de protéger les joueurs, le staff et l’ensemble des collaborateurs, une fermeture partielle et temporaire du Centre a été actée », expliquaient les Canaris, qui ont depuis ré-ouvert leur centre jeudi matin.

Le PSG doit aussi fermer son centre de formation

Même cause et mêmes effets du côté du PSG en cette fin de semaine. RMC a en effet annoncé que le centre de formation du club de la capitale serait à son tour fermé en raison de nombreux cas positifs. Une période d'une semaine de fermeture a d'ores et déjà été annoncée, avec une continuité pédagogique.