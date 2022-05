FC Nantes : le RC Lens a fait basculer Kombouaré définitivement

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Parti dans la peau d'une équipe sauvée à l'ultime minute des barrages, le FC Nantes termine la saison en ayant dépoussiéré son armoire à trophées avec la Coupe de France, la première depuis 2000, et une qualification européenne, la première depuis presque vingt ans. Pour Antoine Kombouaré, interrogé par France Bleu, il y a eu un grand tournant dans la saison canarie et celui-ci est intervenu le 10 décembre 2021 lors de la victoire à la Beaujoire contre Lens (3-2).

"Si le bilan est grandiose, le moment important, le déclic, a été la victoire contre Lens. Pour la première fois, on a fait chavirer la Beaujoire. J’ai entendu le stade gronder dans tous les sens. J’ai alors vécu ma première grande émotion. Là, ça a bougé ! On travaille toujours dans l’esprit de dire aux joueurs qu'il faut réussir à donner des émotions, à faire en sorte que ce public soit pleinement satisfait, faire en sorte de lui donner beaucoup de joie, là, cela a été au-delà de ce que nous avions pu imaginer. On met en place un travail et on tient un discours au quotidien mais, jusqu'alors, on n'arrivait pas à vivre ça dans un match. Le fait qu'ils le fassent leur a permis de prendre conscience que c'était possible. On bassine les joueurs avec ça mais enfin, ils sont capables de le faire. Et quand on l’a fait une fois, on peut le reproduire."

Raphaël Nouet

Rédacteur