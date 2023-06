FC Nantes : le remplaçant de Pierre Aristouy est connu et débarque du PSG !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Pierre Aristouy conforté officieusement dans son statut d'entraîneur numéro 1 du FC Nantes, les Canaris travaillent à nouveau à la réorganisation du centre de formation. D'après Ouest-France, le club a même déjà ferré son nouvel entraîneur des U19 après l'intérim du directeur du centre de formation Samuel Fenillat : il s'agit de Stéphane Moreau.

Stéphane Moreau, un retour cohérent

Ancien défenseur central du FC Nantes (1991-98) et éducateur du club entre 2003 et 2009, Moreau arrive du PSG où il était en fin de contrat chez les U17. Avant d'entériner cette arrivée et de le remplacer, le directeur du centre de formation attend l'officialisation de Pierre Aristouy en qualité de coach numéro 1.