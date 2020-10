FC Nantes : le report du match contre le RC Lens enflamme les supporters

En cours de saison, alors que le risque de voir de nombreux matches être reportés, la Ligue a décidé de changer le règlement concernant les cas de Covid-19 dans une même équipe. Au lieu de quatre au départ, elle a décidé de monter la barre à dix pour qu'une rencontre ne puisse pas avoir lieu. Mais cela n'a pas empêché le Racing Club de Lens de demander (et d'obtenir) que la réception du FC Nantes soit reportée après que onze Sang et Or aient été déclarés positifs au coronavirus.

De faux cas positifs à Lens ?

Sur les réseaux sociaux, lieu propice à la propagation des théories du complot, les supporters nantais constatent que ce report arrange bien les affaires du RC Lens, qui sort d'une fessée sur la pelouse de son rival lillois (0-4). Touchés moralement, les Sang et Or n'avaient aucun intérêt à jouer le match contre Nantes avec une formation diminuée. Quitte à avoir neuf joueur contaminés, il devait donc être facile d'en trouver deux de plus pour activer le report. C'est oublié que la LFP supervise toutes les données médicales des clubs et qu'il leur est donc impossible de falsifier des documents.

D'autres supporters regrettent que les Canaris, qui ont battu Brest (3-1) dimanche dernier, puissent se retrouver proches de la zone de relégation avant de recevoir le PSG la semaine prochaine. Et qui plus est privés de plusieurs joueurs, eux aussi contaminés. Ce qui, ajouté à des décisions arbitrales pas toujours heureuses, donne l'impression d'une cabale contre le FCN.