FC Nantes : le retour en grâce d'Augustin se confirme

Présent en conférence de presse hier, Antoine Kombouaré a évoqué le retour de Jean-Kévin Augustin dans le groupe pro au FC Nantes. Un retour qui intervient quasiment un an après la mise à l'écart de l'ancien Titi du PSG, freiné par un Covid long mais en pleine possession de ses moyens depuis cet été. « L’intégration d’Augustin à l'entraînement du jour n’est pas anodine. Je me pose la question de savoir s’il est capable de venir nous donner un coup de main », a notamment déclaré le Kanak.

Ouest-France en dit un peu plus sur l'état physique de l'attaquant de 24 ans, arrivé sur les bords de l'Erdre à la fin du Mercato d'été 2020 et qui n'a quasiment pas joué depuis... Et le média se veut plutôt encourageant sur ce qu'il montre depuis des mois, laissant entendre qu'il pourrait bien être le remplaçant numérique de Renaud Emond (Standard de Liège).

Il ne lui manque que les buts pour convaincre

Alors que la situation entre Kombouaré et Augustin s'est normalisée en novembre après une franche discussions entre les deux hommes, Stéphane Ziani, le coach de la réserve, a toujours été élogieux à l'égard de l'état d'esprit de l'ancien joueur de Leeds et Leipzig.

Déjà à l'initiative de la rencontre avec son coach, Jean-Kévin Augustin travaille réellement très dur pour revenir. Depuis son premier match officiel contre Bergerac (2-1) le 21 novembre dernier, « JK » a disputé quatre rencontres pour 207 minutes de jeu et 0 but. Pas de quoi s'inquiéter sur ce point affirme Ouest-France : « Titulaire lors des derniers matches (où il a joué au moins une heure à chaque fois), il a démontré des progrès intéressants en termes de rythme, d’intensité et de sensation. Il manque encore toutefois de repères collectifs et de spontanéité dans le dernier geste. Rien d’illogique quand on sait qu’avant son retour aux affaires avec la réserve, il n’avait plus disputé de match officiel depuis le 28 novembre et ces 16 minutes au Stade Vélodrome de Marseille (défaite 3-1) ».

📃 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 #OGCNFCN



Les Nantais convoqués par 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙞𝙣𝙚 𝙆𝙤𝙢𝙗𝙤𝙪𝙖𝙧𝙚́ pour affronter l'@ogcnice, demain 👇 — FC Nantes (@FCNantes) January 13, 2022