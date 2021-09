FC Nantes : le retour en grâce de Jean-Kévin Augustin évoqué chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes n'a pas fait un mauvais match hier contre Nice mais sa défaite a mis en avant ses lacunes offensives. « Là on voit qu'il manque un vrai buteur dans cette équipe pour finir les actions. Que faire ?? JKA en attendant Geubbels ? », s'est interrogé Le prophète du ballon rond, un compte dédié aux Canaris, sur Twitter.

Diagnostiqué Covid long, Jean-Kévin Augustin est toujours sous contrat au FCN, mais il est en réserve, Antoine Kombouaré ne comptant plus sur lui. L'ancien attaquant du PSG était poussé vers la sortie au Mercato, avec son salaire à six chiffres, mais il n'est pas parti et vient d'inscrire 3 buts lors de la préparation de la réserve cet été. Le mois dernier, interrogé sur l'éventuel retour de JKA, Kombouaré avait eu cette réponse : « Pour l’instant non. Ça travaille là-bas, j’ai des retours des entraîneurs de la réserve mais pour l’instant on reste comme ça. » Situation immuable ou non ? Le coach nantais décidera...

Grosse déception pour le FCN, un but contre le cours du jeu et l'équipe perd le fil. Schéma répétitif. Le 2e est anecdotique...

Là on voit qu'il manque un vrai buteur dans cette équipe pour finir les actions. Que faire ?? JKA en attendant Geubbels ? — Le prophète du ballon rond (@PropheteRond) September 12, 2021