FC Nantes : le souvenir d'Emiliano Sala revient hanter les Canaris

Dans deux jours, soit jeudi 21 janvier 2021, cela fera très exactement deux ans qu'Emiliano Sala a pari dans un accident d'avion. Revenu à Nantes pour dire au revoir à ses coéquipiers ainsi qu'au personnel du FCN, l'Argentin avait pris un avion privé pour retourner au pays de Galles, où il venait d'être transféré. La suite, entre mauvais temps et pilote pas qualifié, est hélas connue de tous. Mais ce mardi, c'est l'anniversaire de l'élément déclencheur de cette sordide histoire.

Deux ans après, toute la lumière n'a toujours pas été faite

Le 19 janvier 2019 demeure en effet la date officielle du transfert de l'Argentin à Cardiff. Un transfert que ni le joueur, ni l'entraîneur de l'époque, Vahid Halilhodzic, ne souhaitaient. Mais qui était rendu nécessaire par les finances dans le rouge des Canaris, qui récupéraient 17 M€ d'indemnité. Au passage, Sala multipliait son salaire par six et s'apprêtait à découvrir l'un des championnats les plus réputés de la planète.

Mais rien ne s'est passé comme prévu. Et plus de deux ans après, l'attaquant est toujours pleuré des deux côtés de la Manche alors que la justice continue ses investigations pour déterminer les responsabilités de chacun. Quant au FC Nantes, il n'a jamais touché l'indemnité attendue, Cardiff ayant fait opposition pour une histoire d'homologation du contrat.