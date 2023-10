FC Nantes : le Stade Rennais a inspiré le RC Lens pour écraser les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes n’a pas existé samedi à Bollaert. Battus par nettement plus forts qu’eux (0-4), les hommes de Pierre Aristouy sont redescendus sur terre avant d’accueillir le Stade de Reims dimanche à la Beaujoire (15h). En attendant, le FC Nantes a fait briller le RC Lens dans un domaine particulier : son banc de touche. En effet, le club artésien a inscrit quatre buts grâce à ses remplaçants cette saison (Machado contre Lille, Guilavogui contre Paris et Toulouse et El-Aynaoui contre Nantes), soit un tiers de ses réalisations.

El Aynaoui a fait très mal au FC Nantes

Opta fait remarquer que seul le Stade Rennais a fait mieux (5) en Ligue 1 lors de l’actuel exercice. Au sujet de Neil El Aynaoui, il a martyrisé les Canaris à son entrée : il a réussi 100% de ses passes lors de ses 3 dernières entrées (2 contre Nantes et Lille, 3 contre Le Havre) et n'a loupé que 3 transmissions lors de ses 48 minutes disputées en Sang et Or.

