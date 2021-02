FC Nantes : le Stade Rennais offre un lot de consolation inespéré aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes grappille. Depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré sur le banc de touche en remplacement de Raymond Domenech, les Canaris ont pris quatre points en deux matches. Samedi, ils ont tenu en échec l’OM à la Beaujoire et devront confirmer leur embellie dimanche prochain dans un match de la peur à Nîmes lors de la 27e journée de Ligue 1 (15h).

En attendant ce rendez-vous crucial dans l’opération maintien, le FC Nantes a reçu un lot de consolation inespéré venu du Stade Rennais. Au classement des matches de la phase retour, les Canaris pointent ainsi à une inquiétante 15e place du classement de L1 avec six petites unités.

Le FC Nantes est meilleur que le Stade Rennais en 2021 !

C’est déjà une de plus que l’ennemi historique... qui s’est encore incliné hier à Montpellier (1-2) et qui n’en finit pas d’être branché sur courant alternatif cette saison. Au passage, on peut également constater que l’OM est encore bien plus bas que le Stade Rennais et ferme la marche avec le Dijon FCO...