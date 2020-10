FC Nantes : le statut de titulaire d'Alban Lafont remis en question

Débarqué à Nantes l'été dernier, prêté pour deux ans par la Fiorentina, Alban Lafont a mis du temps à convaincre les supporters des Canaris. La faute à une irrégularité chronique dont ce gardien qui a débuté au plus haut niveau il y a cinq ans alors qu'il n'a que 21 printemps n'arrive pas à se débarrasser. Mais comme l'explique L'Equipe, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, a peut-être trouvé une solution toute simple pour le piquer au vif et le contraindre à être totalement concentré en permanence : la concurrence.

Meslier brille en Premier League

« Jusqu’à présent, la question ne se posait pas : Alban Lafont (21 ans) était le gardien titulaire des Espoirs depuis septembre 2019, car le Nantais était le seul spécialiste du poste numéro 1 dans son club. Il a donc enchaîné sept sélections sans contestation, mais sans toujours convaincre. Les Bleuets ont déjà encaissé neuf buts en six matches de qualifications pour l’Euro 2021, et l’ancien Toulousain tient forcément une part de responsabilités dans ce bilan mitigé. Il a notamment été surpris par un coup franc en Azerbaïdjan (2-1, le 7 septembre) et avait traversé un rassemblement délicat en novembre 2019, contre la Géorgie (3-2) et en Suisse (1-3). »

« A cette époque, Illan Meslier n’était encore que le gardien numéro 2 de Leeds, en D2 anglaise, et il avait découvert les Espoirs en restant sur le banc. Il est aujourd’hui titularisé en Premier League par Marcelo Bielsa, après avoir été l’un des acteurs majeurs de la montée du club, célébrée en juillet dernier. Son éclosion change la donne chez les Espoirs, où Sylvain Ripoll veut instaurer une concurrence. » De quoi donner des idées à Christian Gourcuff pour tirer le meilleur de son jeune gardien ?

Our Goalkeeper is Alban Lafont from FC Nantes



Age: 21

Nationality: 🇫🇷

Size: 1,96m



Next game: 03.10.2020 vs Nizza pic.twitter.com/ryAZFoladw — GoldenBoyz (@GoldenBoyz_mag) October 3, 2020

