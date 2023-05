FC Nantes : le système d’Aristouy se dévoile, un jeune promu avec un bon présage à Toulouse ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pierre Aristouy a quatre matches pour maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Et la mission du nouvel entraîneur des Canaris démarre dès dimanche à Toulouse (15h), qui n’a plus gagné depuis son sacre en finale de la Coupe de France face à ce même FCN fin avril (5-1). Heureux présage pour Aristouy : c’est Jérôme Brisard qui sera au sifflet au Stadium. Si les deux dernières rencontres dirigées par l’homme en noir se sont soldées par une victoire des Canaris (contre Troyes, octobre 2021) et une défaite (contre l’OL, août 2021), le site Tribune Nantaise rappelle que Brisard est, parmi tous les arbitres en Ligue 1, celui avec lequel le FC Nantes a le meilleur pourcentage de victoires (60%, comptabilisés à partir de cinq rencontres).