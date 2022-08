FC Nantes : le verdict sur la blessure de Moussa Sissoko est tombé

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Moussa Sissoko joue de malchance. Arrivé en grande pompe au FC Nantes au cours du mercato estival, l’ancien milieu international tricolore de terrain de Watford ne va pas encore trop pouvoir montrer de quoi il est capable en Ligue 1 cette saison.

Blessé lors d’un entraînement à la Jonelière la semaine dernière, le joueur de 33 ans souffre d’une blessure aux ischios et va faire défaut au FC Nantes jusqu’en septembre. « Le verdict est tombé pour Moussa Sissoko : il souffre d’une lésion aux ischios de la jambe droite et sera absent trois semaines », a ainsi tweeté Jean-Marcel Boudard, d’Ouest France.

D’ici là, le FC Nantes doit débuter la Ligue Europa le 8 septembre et va se déplacer à Marseille puis Strasbourg avant de recevoir Toulouse et le PSG. Un sacré coup dur, donc, pour Antoine Kombouaré et les Canaris.