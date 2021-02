FC Nantes : le vestiaire a déjà noté un premier effet Kombouaré à Angers (3-1)

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Nouveau coach du FC Nantes, Antoine Kombouaré a réussi ses débuts avec les Canaris à l'occasion du derby face au SCO Angers (3-1). Plusieurs éléments de l'effectif nantais ont déjà salué leur nouveau coach. « C'est bien d'avoir gagné pour l'arrivée du coach. L'état d'esprit était de faire les efforts sur le terrain », a notamment lâché Andrei Girotto sur le site officiel du club.

Des mots simples...

Dans le discours, le Kanak n'a pourtant rien révolutionné comme l'atteste Imran Louza : « Il nous a demandé de la discipline dans tout ce qu'on fait. Il a demandé de faire les efforts ensembles, de montrer de la détermination mais également de jouer. Il nous a dit de jouer, de ne pas faire que défendre ». « Il nous a dit que ça allait payer et il a eu raison. Tous les efforts ont été récompensés aujourd'hui », ajoute Sébastien Corchia.

S'il refusait de parler de métamorphose et ne s'emballe pas (« Le plus dur reste à venir »), Alban Lafont a reconnu en conférence de presse avoir vu « plus d'envie, de solidarité et d'abnégation ». « Offensivement, c’était beaucoup mieux. On a vu des combinaisons que nous n’avions pas vues depuis très longtemps. Quand on a un jeu rapide vers l’avant et que l’on se déplace bien, on a plus d’occasions. On a été adroit devant le but aussi. Les attaquants ont fait du très bon boulot, dans la surface adverse, comme dans le repli », a poursuivi le gardien.

… Mais une énergie communicative

« Il nous fallait un petit coup de fouet pour nous réveiller », ajoute Lafont : « Est-ce l'arrivée d'Antoine Kombouaré ? Il amène un nouveau cadre et une nouvelle façon de travailler. J’espère que ça va être la bonne. On va travailler et l’aider ». Le joueur prêté par la Fiorentina a en tout cas apprécié l'implication de son coach, toujours debout loin de son banc à donner ses consignes : « Il nous transmet beaucoup d’énergie. On sait comment il est. Dans notre position, on a besoin de ça et de se rassurer. C’est un coach communique beaucoup avec les joueurs dans les vestiaires ou sur le terrain pendant le match. Les joueurs sont jeunes et ont donc besoin d’être guidés. C’est positif pour l’équipe ».