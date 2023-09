FC Nantes : le vestiaire prend position en faveur des Ultras contre le nouveau flic de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Depuis deux matchs maintenant (Monaco et l’OM), c’est la guerre en coulisses au FC Nantes entre la Brigade Loire - qui n’est plus autorisé à apporter son matériel à la Beaujoire – et le nouveau Directeur sûreté et sécurité David Amaré, le « flic » choisi par Waldemar Kita pour « pacifier » les tribunes.

Vendredi soir, le groupe Ultras a d’abord manifesté aux abords du stade contre le nouveau DSS et ses règles mettant à mal l’animation de la tribune Loire avant d’enchaîner sur une ambiance de feu contre Marseille.

Coco : « On est avec eux »

Après la rencontre, certains éléments du vestiaire ont choisi leur camp. Si ce n’est pas le cas du capitaine Pedro Chirivella qui a surtout déploré ne « jamais avoir de semaine tranquille » à Nantes et réclamé à tout le monde de tirer « dans la même direction », Marcus Coco a été encore plus clair, prenant fait et cause pour les supporters dans leur combat : « Je veux avoir un mot pour nos supporters qui vivent des moments compliqués et notamment la Brigade Loire. Tout le vestiaire sait ce qu’ils font pour nous et on est avec eux. J’espère que la situation va s’arranger des deux côtés ».

