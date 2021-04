FC Nantes : le vestiaire s'accroche à l'espoir d'une folle série pour sauver le club

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Plus les journées défilent et plus le maintien du FC Nantes en Ligue 1 s'annonce difficile. Indépendamment de la situation des Girondins de Bordeaux qui pourraient permettre à une équipe supplémentaire de se sauver, les Canaris ont aujourd'hui 86% de chances de finir soit relégués soit barragistes.

« On n'a plus de joker »

Alors que la situation paraît désespérée, le vestiaire nantais continue de s'accrocher à l'espoir d'un belle série pour sauver le club. Face aux micros avant le déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, Jean-Charles Castelletto s'est fendu d'un discours mobilisateur. « A aucun moment, on se dit que c'est mort », a lâché l'ancien Brestois.

« On n’a plus de joker. Le coach nous l’a dit. C’est la victoire ou rien. Ce sera la détermination qui comptera, on joue notre vie, on le sait et on en est conscient. Le mental sera déterminant aussi. La barre est haute mais le but est de sauver le club, de gagner des matches pour espérer nous maintenir. Je ne peux pas vous dire maintenant que l’on va en gagner trois mais on va faire le maximum. On doit confirmer ce que l’on a fait contre Lyon. Après, je ne peux pas vous dire que nous allons faire un bon match à Strasbourg parce que nous avons bien joué contre Lyon… », a lâché le Camerounais.