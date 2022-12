FC Nantes : les 5 enseignements du nul des Canaris à Troyes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Lafont et les poteaux ont sauvé les Canaris

Comme lors de la première partie de saison en Ligue 1, comme lors de la deuxième préparation en décembre, le FC Nantes a encore montré au stade de l'Aube qu'il ne savait plus gagner. Le point positif étant que les Canaris n'ont pas perdu face à un concurrent direct au maintien. Il aura quand même fallu beaucoup de réussite (barre de Bruus à la 36e minute et frappe de Chavalerin détournée sur le poteau (81e) pour Troyes) et un arrêt d'Alban Lafont devant Wilson Odobert (49e)...

Offensivement, c'est toujours le néant !

Ludovic Blas revenu en mode « intermittent du spectacle » et contraint à tenter sa chance de loin, Moses Simon transparent, Mostafa Mohamed non servi, Ignatius Ganago et Evann Guessand qui n'ont pas fait basculer le match à leur entrée... Nantes a vraiment besoin d'une nouvelle solution offensive pour faire basculer les matchs. C'est criant.

Moussa Sissoko a mangé la feuille

Pris pour cible par les supporters après sa première partie de saison, Moussa Sissoko est quand même en déficit de confiance et ça se voit. A Troyes, le milieu de terrain s'est beaucoup projeté vers l'avant mais il a aussi et surtout raté un gros duel face à Mateusz Lis (20e).

La VAR a zappé un penalty pour Nantes

Présente à la Coupe du Monde au Qatar, Stéphanie Frappart n'a visiblement pas gardé les bons réflexes... En tout cas pas en faveur du FC Nantes. A la 54e minute, l'arbitre et sa VAR n'ont pas cru bon de siffler un penalty sur Mostafa Mohamed alors qu'il y avait visiblement faute sur lui.

Toujours pas de victoire à l'extérieur

Si Nicolas Pallois est passé proche d'être le héros heureux de ce match de la peur sans relief en reprenant le corner détourné de Ludovic Blas (90e+3), les Canaris n'ont pas trouvé la faille. Nantes est toujours la seule équipe de Ligue 1 à ne pas s'être imposé à l'extérieur après 16 journées. Ses deux victoires, le FCN les a faite à la Beaujoire face à Toulouse et Brest. La troisième contre Auxerre le 1er janvier pour bien débuter 2023 ?