FC Nantes : les 5 satisfactions de Kombouaré avant l’AS Monaco

Le FC Nantes a fait le travail dimanche en Coupe de France. À la Beaujoire, les hommes d’Antoine Kombouaré ont composté leur billet pour les 8es de finale en dominant une équipe de Vitré vaillante mais limitée (2-0).

Si le Kanak nourrit encore quelques inquiétudes légitimes du fait de la crise sanitaire, et d'un possible groupe réduit, la réception de l’AS Monaco dimanche dans le cadre de la 20e journée de L1 (17h) peut être préparée avec enthousiasme. Pas moins de cinq satisfactions ont en effet émergé après la victoire des Canaris.

Willem Geubbels (20 ans), auteur de son premier but sous les couleurs nantaises depuis son prêt en provenance de l’AS Monaco cet été, en fait partie. « Le premier but canari de l’attaquant prêté par l’AS Monaco constitue une des satisfactions, avec l’absence de carton ou de la moindre blessure et l’entrée de deux nouvelles têtes à ce niveau, Gor Manvelyan et Lohann Doucet », analyse L’Équipe.

Félicitations les gars! Maintenant le vrai travail commence. Content por vous 💪🏼🔰 @ManvelyanGor @DoucetLohann pic.twitter.com/DJJHQ2xd8D — Pedro Chirivella (@pedrochb97) January 3, 2022