FC Nantes : les 5 Tops et les 6 Flops de la première partie de saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après le calamiteux épisode Raymond Domenech en début d’année 2021, l’entraîneur kanak a non seulement sauvé les Canaris de la L2 mais il a aussi su leur donner une nouvelle impulsion cette saison. Résultat, le FC Nantes est chaudement calé dans la première moitié de tableau et peut voir venir en 2022 avec plusieurs cadres qui ont émergé sur le terrain mais aussi sur le rectangle vert.

« Grosse grosse phase aller des Nantais, a récemment analysé Emmanuel Merceron. Les fêtes au chaud, 7e de L1, encore en lice en coupe de France, dans un contexte très difficile avec une direction absente. Chapeau aux joueurs impliqués et au staff avec clairement 5 hommes forts et clés sur cette première partie : le fabuleux Kolo Muani, Blas, Simon, Chirivella et Lafont. »

Au rayon des flops, l’insider a ciblé pas moins de six Canaris : « Traoré, Fabio, Cyprien, Coulibaly, Coco, Pereira de Sa qui ne saisit pas sa chance. »