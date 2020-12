FC Nantes : les annonces fortes de Kita pour l'après-Gourcuff

Deux jours après avoir acté le départ de Christian Gourcuff, Waldemar Kita est sorti du silence. Il l'a fait dans L'Equipe, expliquant combien il regrettait d'avoir dû se séparer d'un entraîneur qu'il appréciait sincèrement. Mais il assure que la façon dont les Canaris ont rendu les armes contre Strasbourg (0-4) dimanche ne lui laissait pas d'autre choix. Le président de la Maison Jaune a fait part de ses attentes concernant le prochain technicien et il explique pourquoi l'intérimaire Patrick Collot ne restera pas en poste.

Le prochain entraîneur viendra seul

« Si j’avais eu un plan B, j’aurais pris ce plan B, il a fallu décider dans l’urgence, c’était la meilleure solution. Le problème de Patrick Collot, c’est qu’il n’est pas diplômé, donc on a un mois pour trouver un entraîneur, sinon c’est 25.000€ d’amende par match. Et le prêt-nom, ce n’est pas une solution : le prête-nom doit, je le rappelle, parler à la presse, être sur le banc de touche, etc. »

« Mais je peux vous dire que je vais même demander à Gourcuff pour avoir son avis. Le staff actuel connaît la réalité du terrain et l’effectif. Le prochain viendra seul. Sincèrement, c’est la meilleure solution. » Mais forcément pas un gage de réussite sachant que l'époque est aux staffs fournis avec des coachs qui se connaissent très bien…