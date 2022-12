FC Nantes : les Bleus font un envieux de taille dans le vestiaire des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

La France a rendez-vous avec le Maroc, ce soir, en demi-finale de la Coupe du monde (20h). Sur les coups de 22h, ou un peu plus tard, on saura qui aura l’honneur de défier l’Argentine de Lionel Messi dimanche pour la grande finale (16h).

En attendant, le parcours des Bleus au Qatar fait un envieux dans le vestiaire du FC Nantes : Alban Lafont (23 ans).

« Je regarde tous les matches, a-t-il expliqué à Ouest France. Je suis fan de cette équipe et de ce qu’ils proposent mais je n’ai pas envie de leur porter l’œil. C’est une équipe extraordinaire, forte sur toutes les lignes du terrain. J’ai envie de dire qu’ils iront au bout mais sur un match tout est possible. »

Convoqué lors du dernier rassemblement des Bleus en septembre dernier, le portier du FC Nantes n’a pas été appelé pour disputer le tournoi au Qatar et garde une légère pointe d’amertume. « Ce n’est pas une fin en soi. Les gardiens qui y sont méritent totalement leur place, a-t-il poursuivi. Au vu de leur carrière et de ce qu’ils proposent chaque week-end, c’est juste extraordinaire. Il y a donc de la déception mais c’est surtout une source de motivation. Ça veut dire qu’il faut que je travaille encore, être encore plus performant. »