FC Nantes : les Canaris à l'origine de l'incroyable carrière de Franck Ribéry

Si Franck Ribéry n'est jamais passé (et ne passera sans doute jamais!) par le FC Nantes, le milieu offensif de la Salernitana (39 ans) doit quasiment sa carrière aux Canaris. Dans son édition du jour, le Télégramme revient sur le match qui a fait basculer la vie du Boulonnais : un 8e de finale de Coupe de France Nantes – Brest à la Beaujoire.

En effet, c'est sur la base de ce match du 11 février 2004 que l'ancienne star de l'OM et du Bayern Munich a commencé à faire parler de lui dans le championnat de National. Si les Brestois s'étaient inclinés 0-4, Ribéry était alors sorti du lot : « Franck avait été époustouflant, génial, énorme. Il leur avait donné le tournis, notamment à Yepes. Pour lui, ça avait été un déclencheur, le début des convoitises », explique son entraîneur d'alors Albert Rust.

A Brest, personne n'a oublié le récital de Ribéry face à Nantes

Son ancien président Michel Jestin se souvient également : « Dans la vie, il y a des matchs qui te restent et celui de Franck ce soir-là est gravé dans ma mémoire. Il avait été incroyable et intenable, dans le style qu'on lui connaît. Il avait été clairement le meilleur joueur des 22 sur le terrain, il s'était révélé là-bas ».

D'ailleurs, c'est la vidéo de ce match qui poussera le FC Metz à le faire signer à l'issue de cette saison 2003-04 : « Son agent m'avait transmis des éléments sur Franck et évidemment la cassette de son match à Nantes où on voit l'étendue de son exceptionnel talent (…) A partir de ce moment-là, on l'a suivi de plus près en National », se remémoire Patrick Razurel, à l'origine de sa signature en Moselle. La suite, on l'a connait...