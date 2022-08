FC Nantes : les Canaris au plus mal avant Toulouse ?

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Antoine Kombouaré ne décolérait pas après la défaite encaissée face à l’OM. Samedi soir, peu après le coup de sifflet final, l’entraîneur du FC Nantes estimait encore « avoir les boules » après une rencontre où les Canaris ont eu des occasions et ont fini à 11 contre 10.

Malgré cela, un CSC de Nicolas Pallois a changé la donne et offert la victoire aux Marseillais dans le money time (2-1). Les Canaris ont utilisé beaucoup d’énergie en vain et pourraient le payer cher, dimanche contre le Toulouse FC à la Beaujoire (13h). « On a manqué de réussite, de finition, on finit mal. C'est dommage, car on a donné beaucoup d'énergie, et on repart avec rien même si on les a fait douter », a analysé Denis Appiah au micro de Canal+.

Au-delà de la débauche d’énergie, Emmanuel Merceron craint que le moral des joueurs du FC Nantes soit touché. « Défaite qui risque de toucher le moral des Nantais avec ce 2ème but ridicule. Il est quasiment impossible de revenir au score avec cet effectif sans profondeur devant, puisqu'AK ne veut pas utiliser les jeunes offensifs », a glissé l’insider sur Twitter.