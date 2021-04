FC Nantes : les Canaris battent un triste record

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dominé dans tous les compartiments du jeu, le FC Nantes s'est logiquement incliné ce dimanche face à l'OGC Nice (2-1), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Les Canaris restent 19es au classement et pointent désormais à quatre points du FC Lorient, 17e et premier non-relégable.

Antoine Kombouaré Credit Photo - Icon Sport

Avec ce nouveau revers, Nantes enchaîne un 13e match sans victoire au Stade de la Beaujoire en Ligue 1 (7 matchs nuls, 6 défaites). C'est la pire série à domicile dans l'élite de l'histoire des Canaris. Au prochain match sur leurs terres, les hommes d'Antoine Kombouaré recevront l'Olympique Lyonnais, à l'occasion de la 33e journée de championnat.

⏱ | FIN DU MATCH



Malgré de très nombreuses occasions en seconde période, les Jaune et Vert n'ont pas réussi à inscrire ce but égalisateur et s'inclinent face à l'@ogcnice.



1⃣-2⃣ | #fcnogcn