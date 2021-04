FC Nantes : les Canaris chassent un fléau qui pourrait très vite dégénérer

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le FC Nantes n’est pas seulement lancé dans la course au maintien cette saison. Les questions extra-sportives sont également au centre de ses préoccupations. Lundi matin à la Jonelière, les jeunes de l'Académie ont ainsi été sensibilisés au harcèlement, au cyber-harcèlement ainsi qu'au bizutage par l'Adjudant Frédéric Guérin, gendarme au sein de la Maison de Protection des Familles.

« La séance a débuté par un atelier de réflexion sur la définition du harcèlement et comment est-il possible de s'en protéger, peut-on lire sur le site officiel du FC Nantes. Par petits groupes, les garçons ont échangé avec l'Adjudant afin de livrer leur vision des choses sur ce sujet tout en évoquant les nombreuses formes de harcèlement : physique, sexuel, moral ou encore le racket (...) Très utilisés chez les jeunes, les réseaux sociaux font parfois des ravages. Et le cyber-harcèlement y est pour beaucoup. Harcelés, certains jeunes sont confrontés à ce qu'ils ont vécu la journée même une fois chez eux à leur domicile, via internet. Une emprise permanente. L'Adjudant Frédéric Guérin a donné de nombreux conseils aux joueurs du Centre de Formation jaune et vert pour éviter cela. De plus, il a insisté sur le fait de ne pas partager de contenus volés, dégradants, humiliants. »

Le FC Nantes a pris les devants avec le cyber-harcèlement

On l’a compris : le FC Nantes veut protéger ses jeunes de tout débordement et éviter en creux de se retrouver au cœur d’un éventuel débordement qui serait bien difficile à maîtriser eu égard à la rapidité des informations diffusées sur les réseaux sociaux.

Lundi matin à la Jonelière, les jeunes U15, U16, U17 et U18 de la @FCN_Academie ont été sensibilisés au harcèlement et au cyber-harcèlement ⤵ — FC Nantes (@FCNantes) April 22, 2021