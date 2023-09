FC Nantes : les Canaris croquent Lorient, Simon monstrueux, Mohamed et Abline décisifs, les notes des Nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Note du match : 17/20

Homme du match : Moses Simon (9)

Les notes des Canaris :

Descamps (5,5) : s’il ne peut rien sur le but de Kroupi (6’), le portier a raté sa relance sur le but du 3-2 de Faivre (75’). La doublure d’Alban Lafont a quand même sorti la parade qu'il fallait à la 90'+6.

Duverne (5) : très esseulé dans son couloir droit du fait du dézonage constant de Mollet en première période, l’ancien Brestois a fait son match malgré tout. Remplacé par Pierre-Gabriel (80’), endormi sur le 4-3.

Cömert (5,5) : attentiste et pris dans le dos sur l’ouverture du score de Kroupi (6’), le Suisse s’est bien rattrapé en inscrivant de la tête le but du 2-1 (46’). Défensivement, il y a quand même quelques soucis à l’image de son manque de mordant sur le but de Tosin (85’).

Castelletto (5,5) : match sérieux de la part du Camerounais, qui reste quand même planté sur ses appuis sur le déboulé de Romain Faivre (75’).

Merlin (5) : concentré à bien fermer son couloir, l’international Espoir ne s’est pas projeté comme à l’accoutumé.

Mollet (6) : s’il a été parfois agaçant en première période en abandonnant totalement son couloir droit, l’ancien Montpelliérain est quand même à créditer d’une très bonne deuxième période avec une passe décisive sur corner (46’) et un but sur un caviar de Simon (82’). Remplacé par Moutoussamy (89’).

Chirivella (6) : s’il a parfois été surpris par quelques dépassements de fonction d’Abergel and Co, le capitaine des Canaris a malgré tout remporté sa bataille dans le cœur du jeu.

D.Augusto (6) : encore une copie très propre du Brésilien, qui a sonné la révolte avec la première frappe cadrée nantaise (39’). Encore une prestation intéressante.

Simon (9) : le Nigérian est dans la lignée de son bon début de saison. S’il a raté une bonne situation créée grâce à sa vitesse (19’), Moses était dans tous les bons coups, double passeur décisif pour le 1-1 (42’) et pour le 4-2 (82’). Il était aussi là pour le contre qui a amené le penalty (90'+6). Penalty qu'il a transformé (90'+9).

Abline (6) : première réussie pour le jeune attaquant prêté par le Stade Rennais, auteur d’un très beau but pour l’égalisation (42’) et remplacé par Kader Bamba à l’heure de jeu (60’).

Mohamed (7) : auteur de son 5ème but de la saison d’un sublime coup-franc (55’), l’Egyptien aura été un poison constant pour les Merlus. Très travailleur et pesant dans l’impact, il est en train de changer totalement de dimension cette saison. Pas spécialement très heureux d’être remplacé par Marquinhos (80’), qui a provoqué un penalty.

La stat qui tue : Mostafa Mohamed sur les traces de Japhet N’Doram

Mostafa Mohamed devient le 1er joueur du @FCNantes à inscrire 5 buts après 6 journées de @Ligue1UberEats depuis Japhet N'Doram en 1995/96 (5). #FCNFCL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 23, 2023

