FC Nantes : les Canaris disposent d’un nouvel atout inquiétant pour le PSG

Dimanche prochain, le FC Nantes va se mesurer au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. Si l'armada offensive du PSG peut faire peur aux Canaris, ces derniers ont des atouts défensifs pour faire bloc. D'autant que Kylian Mbappé, suspendu, sera absent pour ce choc.

"On défend bien"

"Défensivement, on ne prend pas de but et on concède peu d’occasions, il faut continuer comme ça", s'est réjoui Sébastien Corchia après la victoire ce samedi contre Lorient (2-0) en match amical. Une efficacité défensive louée également par Alban Lafont. "C’est sûr que c’est bien quand on est gardien de ne pas prendre de but, de faire des clean sheets. On est satisfaits de ce côté-là, ça veut dire qu’on défend bien et on y tient tous donc c’est bien il faut continuer comme ça pour que cela se reproduise le plus possible tout au long de la saison." En trois matchs de préparation disputés, les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont encaissé qu'un seul but.

Fabien Chorlet

Rédacteur