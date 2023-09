FC Nantes : les Canaris font planer un énorme danger sur le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Vainqueur samedi dernier du derby breton face à Lorient (5-3) au terme d'un match fou, le FC Nantes a enchaîné une deuxième victoire consécutive, la première de la saison à la Beaujoire. Après Lorient, un autre derby breton, cette fois-ci contre le Stade Rennais, se profile pour les Canaris.

Le FC Nantes, le maître des coups de pied arrêtés

Auteur de six buts sur phase arrêté, dont trois face aux Merlus, le FCN est le club de Ligue 1 qui a inscrit le plus de buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison, comme nous l'apprend nos confrères de Tribune Nantaise. Ce qui représente 55 % des buts marqués par les hommes de Pierre Aristouy cette saison. Les Rennais sont donc prévenus et seraient bien inspirés de travailler les coups de pied arrêtés cette semaine à l'entraînement.

