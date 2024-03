FC Nantes : les Canaris jouent avec la peur, selon un concurrent direct

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Les Canaris se sont pris un sacré coup sur la tête, dimanche dernier, à la Beaujoire face au FC Metz (0-2). Alors qu'ils avaient l'occasion de prendre leurs distances avec la zone rouge, ils ont étonnamment déjoué pour s'incliner logiquement. Jocelyn Gourvennec a été à court d'explications pour justifier une pareille défaillance. Mais pas son collègue Laszlo Bölöni. Selon l'entraîneur messin, les deux équipes jouent avec la peur au ventre...

"L’explication, je la trouve dans cette tension, cette peur, qui a fait son effet même du côté nantais"

"Je sens une fatigue, physique et mentale, comme les joueurs, a déclaré le Roumain, qui pourrait d'ailleurs être renvoyé dans les prochaines jeures. On essaie de se reposer pour continuer la lutte. Si ça c’est pas mérité, je ne sais pas quand on peut le dire. On a eu quand même 4-5 immenses situations loupées. Je crois qu’on a vu deux équipes nerveuses, trop d’erreurs techniques à mon avis. Pendant les entrainements, c’est rare qu’on fasse autant d’erreurs naïves qu’aujourd’hui, au niveau de la possession, des passes, des lancées, … L’explication, je la trouve dans cette tension, cette peur, qui a fait son effet même du côté nantais."

🎙️#FCNFCM Laszlo Bölöni : « On a vu trop d’erreurs techniques à mon avis »



Conscient qu’il reste encore beaucoup de travail, l’entraineur du #FCMetz s’est rendu en conférence de presse après la victoire « méritée » contre Nantes. ⬇️https://t.co/ICD8HpevQe — Socios FC Metz ☨ (@sociosfcmetz) March 5, 2024

