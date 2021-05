FC Nantes : les Canaris maintenus en Ligue 1, le doute n'existe plus

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le succès du FC Nantes, obtenu dimanche face aux Girondins de Bordeaux, n'a fait que confirmer la tendance : l'équipe désormais dirigée par Antoine Kombouaré retrouve des couleurs semaine après semaine. Elle qui reste tout de même sur trois succès en trois matches avec, notamment, un carton à Brest (4-1) et une large victoire contre les joueurs de Jean-Louis Gasset (3-0).

Au vu du classement actuel, et de leur 18e place avec un point de retard sur le FC Lorient, les Canaris devraient, si le championnat s'arrêtait maintenant, disputer les barrages face à un club de Ligue 2. Mais comment ne pas imaginer les Nantais s'en sortir alors qu'il reste deux journées de Ligue 1 et qu'ils vont affronter Dijon, le week-end prochain, et Montpellier ?

Le quotidien l'Equipe, sur son site internet, a voulu sonder les supporters des Canaris. Avec une question simple : le FCN Va-t-il se maintenir ? La réponse ne fait aucun doute : sur près de 30 000 votes comptabilisés, ils sont 84% à répondre par l'affirmative et 14% à penser le contraire. Une victoire, le week-end prochain, sur le terrain du déjà condamné Dijon, pourrait leur donner raison.