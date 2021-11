FC Nantes : les Canaris n’ont pas réussi le défi lancé par Kombouaré à Montpellier

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

"Il faut réussir des clean-sheets parce que même si ça ne travaille pas trop mal, à chaque fois on prend un but, notamment à l’extérieur. Ça nous oblige donc à marquer un but de plus que l’adversaire", avait confié vendredi dernier Antoine Kombouaré en conférence de presse, lançant donc un défi à ses joueurs avant le déplacement à Montpellier, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

Mais au terme d’un match très rugueux, les Canaris se sont inclinés (2-0) sur la pelouse du MHSC et n’ont pas réalisé de clean-sheet comme souhaité par leur entraîneur. Lors des 10 derniers matchs de championnat, le gardien du FCN, Alban Lafont, n’a gardé sa cage inviolée qu’à une seule reprise. C’était lors de la victoire à domicile face à l’ESTAC (2-0), le 3 octobre dernier.

⏱ 90+4'



ᴄ'ᴇꜱᴛ ꜰɪɴɪ...



Coup d'arrêt pour les Nantais qui n'auront pas su conclure leurs actions avant de se faire punir.#MHSCFCN ・ 2-0 pic.twitter.com/G2t5msB139 — FC Nantes (@FCNantes) October 31, 2021