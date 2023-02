FC Nantes : les Canaris ne pensent qu’au Stade de France

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La saison passée, le FC Nantes a réalisé l’exploit en remportant la Coupe de France face à l’OGC Nice. Un titre qui a fait énormément de bien au peuple nantais qui attendait depuis des années un trophée. Ce mercredi, les hommes d’Antoine Kombouaré affrontent Angers en 8e de finale de la compétition. Avant ce choc, Samuel Moutoussamy a exprimé sa volonté d’aller de nouveau chercher un exploit dans cette compétition.

« Le fait de l’avoir remportée nous a permis de nous rendre compte à quel point cette Coupe est prestigieuse. À quel point elle est bénéfique pour un club. Aujourd'hui, il est certain que lorsqu'on joue cette compétition, on sait qu’on peut très vite se retrouver au Stade de France. Évidemment qu’on a envie de remettre ça. On sait qu'en cas de victoire, on n'est plus qu'à un match du dernier carré et à deux rencontres du Stade de France. », a confié l’international congolais à France Bleu Loire Océan.