FC Nantes : les Canaris ont chipé à CR7 et Messi leur arme fatale

FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes continue de surprendre cette saison. Déjà présents dans le dernier carré de la Coupe de France, face à l’AS Monaco début mars à la Beaujoire, les Canaris occupent la première partie du classement de Ligue 1 après 24 journées.

Mieux, le FC Nantes a conforté cette place en dominant sa bête noire le Stade de Reims dimanche à domicile (1-0) avant d’affronter le PSG vendredi soir (21h). Pour dominer le club marnais, Moses Simon a étalé toute sa classe en transformant un coup-franc direct, ce qui n’est pas une première cette saison au FCN.

CR7 et Messi toujours en haut

Comme le fait remarquer Opta, le FC Nantes a ainsi converti trois coups-francs directs cette saison et figure en tête de ce classement ex aequo avec Newcastle et la Salernitana dans les cinq grands championnats européens. Suit la Fiorentina (2).

Le Brésilien Andrei Girotto est même co-leader avec deux coups-francs directs marqués en 2022. L’Équipe rappelle à juste titre que Lionel Messi (PSG) et Cristiano Ronaldo (Manchester United) restent les meilleurs buteurs en activité dans cette spécialité avec 39 et 30 buts inscrits chacun.

Si on nous avait dit que le FC Nantes prendrait pour résolution de devenir spécialiste européen des coups francs 🎯



(📊 @lequipe) pic.twitter.com/m39ERnM1PJ — Jérémie Baron (@BaronJerem) February 14, 2022