FC Nantes : les Canaris ont déjà un problème à résoudre pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si le FC Nantes navigue aujourd'hui entre l'ambition de sauver sa place en Ligue 1 et d'aller chercher l'Europe en remportant une deuxième Coupe de France de suite, l'avenir est plus qu'incertain chez les Canaris.

En fin de contrat au 30 juin prochain, Antoine Kombouaré n'est pas certain de rester sur le banc et ce n'est pas la récente sortie de Waldemar Kita au sujet du Kanak qui donne de l'espoir pour la suite. Quant à la saison prochaine, qu'il faudra sans doute jouer sans Ludovic Blas (qui disposera d'un bon de sortie), elle s'annonce déjà comme une course à handicap avec ou sans Coupe d'Europe pour muscler le calendrier.

Le Mondial de rugby va perturber les Canaris

En effet, comme le rapporte Actu Nantes, la Coupe du monde de rugby, qui se jouera en France du 8 septembre au 28 octobre, va faire une halte au stade de la Beaujoire pour 4 matchs... et malmener la pelouse du stade des Canaris.

Durant cette période, le FC Nantes – qui n'est que locataire de l'enceinte appartenant à Nantes Métropole - va disputer quatre rencontres s'il reste en Ligue 1 (dont au moins un match à domicile), cinq matchs (dont deux à la maison au moins) s'il descend en Ligue 2 et pourrait également disputer deux journées de Ligue Europa (dont une à la maison) s'il bat Toulouse le 29 avril à Saint-Denis. Des rencontres qui risquent de se disputer dans un champ de patates.