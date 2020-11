FC Nantes : les Canaris ont inspiré une surprise de Champions League

Autant, dans les années 80-90, le FC Nantes était un pionnier dans de nombreux domaines, autant la crise dans laquelle il est plongé depuis le début du siècle lui a fait perdre du terrain sur la concurrence. Ainsi, même au niveau de la formation, autrefois son point fort, le club de Loire-Atlantique est à la traîne, devancé par son rival rennais, le PSG ou l'OL. Mais quelques anecdotes sont là pour montrer que les Canaris savent encore bien travailler. Et inspirer.

Le France Football du jour nous apprend ainsi que le FC Midtjylland, club danois disputant la Champions League pour la première fois de son histoire, a décidé de devenir le premier club de son pays à posséder un centre de formation après une visite d'un de ses dirigeants en Loire-Atlantique.

"En plus d'un solide réseau local, de partenariats au Nigéria et de liens (forcément) privilégiés avec Brentford, le club s'est doté de structures adéquates pour encadrer les jeunes. En 2004, après un voyage déterminant à Nantes, il est devenu le premier à avoir son contre de formation au Danemark. "On a beaucoup échangé, l'idée n'était pas de faire exactement pareil mais de prendre des éléments, comme l'internat. La formation, c'est notre ADN. Notre académie est très performante en Europe du nord, il faut aller plus loin"." Merci qui ?

