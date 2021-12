FC Nantes : les Canaris ont mis fin à une malédiction vieille d'un an à Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes s'est imposé non sans mal hier à Lorient (1-0) grâce à un but de Wylan Cyprien en fin de rencontre. Comme l'a expliqué le journaliste de la radio Hit West Simon Reungoat qui a commenté la partie, « le but de Wylan Cyprien met fin à une série incroyable de 42 buts consécutifs du FC Nantes (sur 31 journées) sans qu’aucun remplaçant ne marque ».

Mais ce but a brisé une autre série. Comme le souligne La Tribune nantaise, les Canaris se sont imposés au Moustoir en l'absence de Nicolas Pallois, suspendu. Or, « le FC Nantes n’avait pas remporté un match sans Nicolas Pallois sur le terrain depuis 11 matchs. La dernière victoire sans Pallois date depuis près de deux ans. C’était le 12 janvier 2020 contre Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard », rappelle le site dédié au club nantais.

