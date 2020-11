FC Nantes : les Canaris ont perdu du beau monde pendant la trêve

Le FC Nantes doit confirmer. Dimanche, les Canaris accueillent le FC Metz dans le cadre de la 11e journée de L1 à la Beaujoire (13h) et tenteront de capitaliser sur la victoire acquise à Lorient juste avant la trêve internationale (2-0). Ce succès n’a pas convaincu grand monde malgré une seconde période mieux maîtrisée.

Même Christian Gourcuff en a convenu après la rencontre, ne s’expliquant pas les errements de ses joueurs lors du premier acte. Malheureusement, c’est cette première période qui reste ancrée dans la mémoire collective. France Football a récemment établi ses notes des clubs de L1 pour le premier quart de la saison et n’a ainsi pu s’empêcher de tacler les Canaris sur leur manque de caractère.

France Football a décroché devant le FC Nantes

« S'il fallait définir le Top 3 des équipes qui nous ont procuré le moins d'émotions cette saison, on placerait certainement le FC Nantes, peut-on lire dans les colonnes de FF. Peu actif lors du dernier mercato, les Canaris ont embauché Jean-Kévin Augustin et Sébastien Corchia à l'arraché. Mais sinon, sur le pré, que d'ennui, que de manque de caractère... En fait, il y a bien trop de rencontres où les Nantais se sont montrés quelconques. Heureusement, il y a eu des succès face à des mal classés (Nîmes et Lorient après une période période très, très insuffisante). Mais sinon... »